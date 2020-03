Jollen kæntrede gang på gang

Se billedserie De unge sejlere fik ordre på at kæntre jollen med vilje og dernæst få skrog og sejl på ret køl igen.

Stevns - 15. marts 2020 kl. 13:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De yngste sejlere i Sejklubben Rødvig Stevns mødtes søndag i Stevnsbadet til en trænings-eftermiddag, hvor kæntring i den grad var en del af programmet.

Sejlsæsonen på vandet startede i svømmehallen, hvor klubben havde medbragt en optimistjolle, der behørigt blev rengjort, inden den blev »søsat«. Normalt plejer de små optimistjoller at have saltvand under sænkekølen, men denne lørdag var det mere klor end salt, som skvulpede under glasfiberskroget.

Først blev alle unge beordret i baljen, hvor de hver især skulle bevise, at de var i stand til at svømme 200 meter med tøj og redningsvest. Derefter skulle de med vilje kæntre jollen og bevise over for sig selv og deres instruktør, at de kunne få skrog og sejl på ret køl igen.

I den sammenhæng er der også lige en opgave med at lænse jollen for vand. Det er en meget vigtig egenskab at kunne, da man bliver meget forskrækket første gang, man kæntrer. Derfor er det rigtigt godt, at den første gang sker under kontrollerede former i en svømmehal, hvor man i ro og mag kan lære teknikkerne, inden det går løs på bølgen blå i Østersøen ud for Rødvig.

Ungdoms-trænerne og formanden for Sejklubben Rødvig Stevns var tilfredse med dagens forløb.

- Det er en helt fantastisk entusiasme og glæde ungerne har i mødet med vand. Sejlads er for alle. Og vi har heldigvis plads til flere sejlere, når vi starter sæsonen på vandet, lyder det fra formand Rolf Larsen.

Hvis man gerne vil have det sjovt på vandet og lære at sejle, er man velkommen til at ringe til ungdoms-træner Erik Nielsen på mobil 20 86 97 60 for at høre nærmere.