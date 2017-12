Johnny Andersen forlader Nyt Stevns

- Jeg har besluttet, at jeg melder mig ud af Nyt Stevns. Det sker i eftermiddag, hvor jeg vil meddele, at jeg ikke med troværdigheden i behold kan forsvare det dobbeltspil, som Mogens Haugaard har ført. Når man har indgået en aftale og støtter en borgmester, så er det den, der gælder. Mogens havde opnået en vigtig post som formand for Social- og Sundhedsudvalget, men den har han nu kastet over styr, fordi han prøver på at blive borgmester. Det kan jeg godt forstå, at Anette Mortensen er nødt til at reagere imod, siger han.