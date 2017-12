John Dalsgaard Jensen var til sit sidste udvalgsmøde som kommunalpolitiker i den forgangne uge, og på næste torsdag er det sidste møde i Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, da det ikke lykkedes for nummer tre på Venstres liste at blive genvalgt til endnu en fire-års-periode. Han ser frem til at se mere til familen, og så har han desuden lige et fuldstidsjob som pædagog samt et deltidsjob som leder af LOF Stevns at tage vare på. Foto: Erik Nielsen

John Dalsgaard: Mogens Haugaard faldt på løgne

Stevns - 08. december 2017 kl. 06:29 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John Dalsgaard Jensen er ikke overrasket, men han er alligevel skuffet over, at det ikke lykkedes ham at få genvalg til Kommunalbestyrelsen som nummer tre på Venstre kandidatliste ved det netop overståede valg.

Fire år blev det til. Ved valget i 2013 fik han 157 personlige stemmer. Det var i år skrumpet ind til 61.

DAGBLADET har i den forbindelse indbudt ham til et afskedsinterview om sin tid som kommunalpolitiker tirsdag eftermiddag.

Han var nyvalgt politiker på borgmester Mogens Haugaard Nielsens vinderhold fra valget tilbage i 2013, hvor Venstre kunne mønstre ikke færre end otte mandater. Og i evalueringen af sine fire år i kommunalpolitik er Mogens en hel historie for sig selv, som han udtrykker det i interviewet. Det fremgår også tydeligt, at han ikke er kommet tættere på Mogens Haugaard efter det endelige brud i foråret.

- Jeg er superglad for, at dette interview er i dag og ikke skulle laves i går. Jeg var bange for, at Mogens først ville begynde at kvaje sig, når han var blevet udvalgsformand. Jeg er helt sikker på, at han ville have skabt så mange problemer, at det spinkle flertal, ville få store problemer med at kunne regere på Stevns, siger John Dalsgaard Jensen til DAGBLADET

Han peger i den sammenhæng på, at det faktisk var Mogens Haugaard, der fik ham ind i Venstre. Det valg han tog dengang har han dog ikke fortrudt og kommer heller ikke til det.

- Da Mogens begyndte at vise sine manglende lederegenskaber, og han begyndte at true sig igennem magten, var jeg den sidste »der gik fra ham«. Da tingene strammede til med borgmesterkandidat-valg, stemte jeg igen på Mogens. Jeg synes den demokratiske proces var trådt under fode, men som jeg ser det i dag, var det faktisk synd for Martin (Martin Steen Andersen, red.), han havde efter min mening været en god kandidat, siger John Dalsgaard Jensen, der blev talsmand for Venstres gruppe, da der på en ekstraordinær generalforsamling skulle stemmes om, at der skulle være et nyt opstillingsmøde.

- Og det blev til et klart ja til dette. I kulissen inden, vi kom direkte på TV2, kom Mogens ud i gangen, og var rasende, han brugte meget grimme ord om os fem i gruppen, der havde stemt for et nyt opstillingsmøde. Han sagde direkte, at vi skulle have nogen på snuden. Det viste sig jo så efterfølgende, at han allerede havde anmeldt sit nye parti. Mogens Haugaard faldt på løgne. Hans deroute, kan han kun takke sig selv for. Han påstod gang på gang, han havde clearet tingene af med folk. Det var dog sjældent tilfældet, og det holder bare ikke i længden. Det blev for meget for Bjarne Østergaard, det blive for meget for de Radikale og Dansk Folkeparti, og det blev for meget for Venstre og mig, lyder konklusionen fra John Dalsgaard Jensen, der helt konkret har lært noget om sig selv i de forgangne fire år:

- Jeg har lært, hvor stort et pres, jeg kan holde til. Det har været en hård, men lærerig proces.

Læs hele afskeds-interviewet med John Dalsgaard Jensen i DAGBLADET Stevns torsdag