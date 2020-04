Johan Stenders pastelblå bølger pryder etiketten af Rødvig vinen

Se billedserie Johan Stender er manden bag etiketten på Rødvig vine 2020, der nu er kommet til salg i Daglig Brugsen i Rødvig. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 03. april 2020

Forestil dig, at du går en tur på havnen i Rødvig og lige runder Christians Ø og lader blikket glide ud over havet. Du kan mærke, at vinden bider dig i ansigtet, og du skal holde fast på frakkeskøderne, mens øjnene spores ind på den bølgende baggrund. For sådan en dag slår havet hårdt ind over molen og skaber hvidt skumsprøjt i spandevis. - Jeg sejler i min fritid og opholder mig rigtigt meget på havnen i Rødvig, så når vejret er i oprør, så tager jeg ofte et foto, som senere bliver til et maleri. Det bliver forskelligt hver gang, da det er lyset, det kommer an på, siger Johan Stender, der er ophavsmanden til den etiket, der pryder dette års Rødvig vin, som den lokale borgerforening har stået bag i 22 år.

Lang tradition Det vil sige, at det var den lokale erhvervsforening, som startede med idéen, inden den overgik til at være en borgerforening.

Johan Stender er således én ud af en lang række kunstnere, som har lagt navn og maleri til etiketten. Stender har boet på Stevns i 35 år, og han har altid malet, men da han gik på pension fra sit arbejde, så har det været en daglig foreteelse.

- Jeg kan godt lide de meget friske blå farver samt bevægelsen i vandet, når det er i oprør. Det kan jeg slet ikke stå for, siger ophavsmanden til dette års etiket på Rødvig vinen, der som vanligt både sælges i en rød og hvid udgave.

Bestyrelsen i Rødvig Borgerforening kunne heller ikke stå for Johan Stenders pastelfarver, da de så maleriet sidste år på Kunst - Mad og Musik på havnen i Rødvig. Det var også her at aftalen om at lægge maleri til dette års etiket blev indgået. Maleriet blev malet sidste sommer og var altså helt »dugfrisk«, da det blev udstillet på havnen.

- I disse corona-tider, så er det jo godt, at vi får lidt andet at snakke om, og at avisen får lidt andet at skrive om. Så er det jo godt, at en tradition som Rødvig vinen ikke sådan lader sig rokke, lyder det fra formanden fra Rødvig Borgerforening, Freddie Larsen, der allerede har fået varen sat op i den lokale Daglig Brugsen i Rødvig.

Vinen Druen på vinen er en zinfandel. Den californiske drue er blevet utroligt populær, og man kan efterhånden købe rigtig mange forskellige typer vin med zindfandel. Vinen er meget kraftig i den røde udgave og holder 13 procent alkohol. Rødvig vinen fås også som hvid.

En flaske koster 60 kroner, og man kan købe to for 110 kroner. Vinen er importeret i et samarbejde med Daglig Brugsen, hvor den også kan købes. Indtil videre er Brugsen i Rødvig det eneste sted, der har den »lokale« vin med den flotte etiket på hylderne.

Overskuddet går til arbejdet i Rødvig Borgerforening.