Jesper kan hjælpe dig med computeren

Hver onsdag er det nu muligt at få it-hjælp på Store Heddinge Bibliotek. Altså hjælp til at bruge en computer med andre ord. Biblioteket har fået en aftale med Jesper, som er under uddannelse på STU Horisonten. Jesper vil være på biblioteket klokken 14-16, hvor han vil være klar til at hjælpe dem, der måtte have brug for det.