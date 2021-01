Lene og Erik Svan Hansenoplevede kampen fra sofarækken på hjemadressen i Store Heddinge. Foto: Erik Nielsen

»Jeg måtte have en cognac for at falde ned igen!«

Stevns - 28. januar 2021 kl. 14:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Store Heddinge: - Det var helt vanvittigt. Vi kunne slet ikke få styr på kroppen efter den kamp. Det hele dirrede, og vi blev nødt til at tage en kop kaffe og en cognac for at falde ned igen.

Sådan siger Lene Svan Hansen, da DAGBLADET taler med hende torsdag formiddag, efter hendes søn onsdag aften afgjorde VM-kvartfinalen mellem Danmark og Egypten på et straffekast efter 80 minutters nervepirrende håndbold.

Lige som de fleste andre håndboldentusiaster har Lene Svan Hansen og hendes mand aldrig set og oplevet en lignende håndboldkamp. Og de har om nogen været med ved mange slutrunder, da hun og husbonden Erik har fulgt deres søn i tykt og tyndt.

Lasse Svans far har i øvrigt fødselsdag i dag, så der er mere end én ting af fejre på hjemadressen i Store Heddinge.

- Vi passer børnebørn i øjeblikket. Men vi bad forældrene fra Hvidovre om at hente dem i går, da vi godt ville se håndboldkampen alene. Vi vil helst se kampene alene, når vi nu ikke kan være til stede i hallen, hvor de spilles, lyder det fra Lasse Svans mor, som har vænnet sig til tanken om, at de i år ikke får lov til at følge de afgørende kampe fra tilskuerpladserne i Kairo:

- Det har vi jo vidst i et stykke tid, så det lever vi med. Men vi vil altså helst se kampene alene, når vi ser det på tv.