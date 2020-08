Mads Granum Kvintet gæster søndag Sankt Katharina Kirke med et sæt nyere og ældre salmer i jazzversion. Pressefoto

Jazzsalmer til sommerkoncert

Mads Granum har komponeret 10 nye jazzsalmer til sit fjerde album: Med favnen fuld af kærlighed, som blev lanceret på Youtube i efteråret 2017. Her opnåede de på få måneder mere end 100.000 visninger.

Mads Granums orgelstykker i jazzversion er blevet spillet i USA, Australien, New Zealand og Europa, og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det omfattende cv inkluderer desuden kapelmesterjob for Thomas Eje, keyboardspiller i Glæsels Orkester for Linie 3 og meget andet.