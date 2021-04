Jan Jespersen må blive i Kommunalbestyrelsen

Enhedslistens hidtidige gruppeformand Jan Jespersen fik onsdag aften nej fra sine kolleger i Kommunalbestyrelsen til at træde ud før tid. Kun hans nu tidligere partifælle Sejer Folke kunne støtte Jan Jespersens anmodning om at nedlægge sit mandat.

Jan Jespersen blev i sidste måned vraget af sit parti som spidskandidat til efterårets kommunevalg. Efter en tænkepause hen over påsken besluttede han at melde sig ud af partiet og sendte samtidig en anmodning til borgmester Anette Mortensen (V) om at forlade Kommunalbestyrelsen inden valgperiodens udløb.

Han begrundede anmodningen med "personlige årsager", men det er ikke en gyldig grund i henhold til styrelsesvedtægtens bestemmelser om borgerligt ombud, påpegede borgmesteren, da hun anbefalede Kommunalbestyrelsen at afvise Jan Jespersens anmodning.

Det ville det have været, hvis han i stedet havde henvist til sit helbred eller erhverv.

Jan Jespersen var selv inhabil under behandlingen af sagen. Da han vendte tilbage til mødet og fik overbragt nyheden om, at hans anmodning var afvist, svarede den nyslåede løsgænger:

- Okay, nå - jamen, så er det jo sådan, det er!

Læs mere i DAGBLADET Stevns og på sndk torsdag