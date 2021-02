Især ældre handler mere og mere på nettet i tiden

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har Covid-19 sat yderligere skub i nethandlen. Tallene viser også, at det især er de ældre, som har handlet oftere ind på nettet under pandemien.

I de seneste tal, som er indsamlet i månederne marts-maj 2020, svarer 79 procent af alle danskere mellem 16 og 74 år, at de har handlet på nettet inden for de seneste tre måneder. Det svarer til rundt regnet 3,4 millioner nethandlende personer og er 7 procent flere end i 2019, hvor 3,2 millioner handlede på nettet, svarende til 74 pct. af alle danskere mellem 16-74 år.

- Antallet af danskere, som handler via nettet tager et markant spring opad i 2020. Mellem 2019 og 2020 er der kommet 220.000 nye internethandlende, hvilket er det største antal nye internethandlende siden 2007. Noget tyder altså på, at COVID-19 i den grad har pustet til et allerede ret mættet marked, forklarer chefkonsulent i Danmarks Statistik, Agnes Tassy.