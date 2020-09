International jazz på Harmonien

Bandet er en enestående sammensætning af jazz-musikere fra Australien, Norge, Sverige, Frankrig, Holland og Danmark, som mødes nu og da til glæde og fornøjelse for et stadigt større og trofast publikum.

- Og så er det vigtigt at bemærke, at gæsterne skal være ude af salen klokken 21.30 på grund af de nye restriktioner, hvor beværtninger skal lukke senest klokken 22. Og da vi lige skal have tid til at rydde op, så bliver folk nødt til finde døren og gå hjem allerede klokken 21.30. Det er ærgerligt, men sådan er vilkårene nu engang, og det indretter vi os selvfølgelig efter, siger Poul Erik Madsen, der er formand for Kulturforeningen Spilledåsen.