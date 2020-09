Flemming Møldrup og Signe Wenneberg giver hver et oplæg til debat på inspirationsdagen. Pressefotos

Inspirationsdag: Gør verdensmål til hverdagsmål

Stevns - 06. september 2020

Siden sommeren 2019 har et særligt opgaveudvalg under Kommunalbestyrelsen arbejdet med at implementere FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Nu er udvalget klar med en inspirationsdag, hvor man kan møde livsstilekspert Flemming Møldrup og forfatter Signe Wenneberg. Der vil også være aktiviteter for børn og deres forældre med naturvejleder i Stevns Kommune Rasmus Elvekjær.

På inspirationsdagen vil der være idéer til, hvordan man selv kan tænke FN's 17 verdensmål ind i sit eget hverdagsliv, og hvordan man med selv små handlinger kan være med til at gøre en positiv forskel for vores fælles planet.

- Mange danskere vil gerne gøre mere for klimaet og vores miljø, men ved ikke helt, hvor de skal starte. Derfor inviterer Udvalget for Stevns Verdensmål til denne inspirationsdag, hvor vi bl.a. sætter fokus på de små tiltag i hverdagen, som man selv let kan gøre, siger Line Krogh Lay (R), som er formand for udvalget.

Hun tilføjer:

- Verden står over for store udfordringer, som kræver løsninger på alle niveauer fra private husstande og virksomheder til kommuner, regioner og stater. Stevns Kommune bør som verdensarvskommune selvfølgelig være med til at gå foran i forhold til at løfte opgaven, og derfor har vi sat fokus på at skabe rammer for bæredygtige byer og fællesskaber på Stevns - og på at skabe opmærksomhed om verdensmål blandt kommunens borgere og virksomheder.

Egentlig skulle udvalget have afsluttet sit arbejde inden sommerferien. Men det satte coronasmitten en stopper for i foråret, og udvalget arbejder nu frem mod at aflevere sine konklusioner i en rapport i december. Her vil inputtene fra verdensmålsdagen næste lørdag indgå som en del af materialet.

Husk tilmelding Inspirationsdagen finder sted på Store Heddinge Skole lørdag den 12. september fra kl. 10.30 til 15.30.

Alle er velkomne, og arrangementet er gratis.

Tilmelding er dog nødvendig, så det sikres at arrangementet ,kan gennemføres på en ansvarlig måde i tråd med myndighedernes retningslinjer for håndtering af coronavirus. Man kan melde sig til via kommunens hjemmeside: stevns.dk.