Kom og hør, hvad Valløbåden er for en størrelse, og hvad du kan få med den at gøre. Mød op på foreningernes dag i Hårlev. Privatfoto

Inspiration til helt nye udfordringer

På selve dagen kan du opleve en hel del, men det er de fremtidige oplevelser i de forskellige foreninger, der bør være det helt store trækplaster for den enkelte. Og der vil helt sikkert være nok at vælge imellem på dagen, der er arrangeret af Stevns Bibliotekerne.

På den baggrund er det også biblioteksleder May-Britt Diechmann, der står for at åbne arrangementet klokken 10, hvor hun vil holde tale og gøre de fremmødte lidt klogere på, hvad foreningerne på Stevns egentlig kan tilbyde.

Der er fri adgang for alle, så det er bare om at møde op for at høre, hvad eksempelvis Stevns Frit Flyverklub er for en størrelse, og hvad den kan tilbyde dig.