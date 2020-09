Initiativtageren til livsnerven til viden om lokalsamfundet er selv blind

- Det tager cirka en god times tid at høre dem, mens man kan drikke sin kaffe, siger Jens Kierkegaard , som har været med i mange foreninger på Stevns, bl.a. en formandspost i Udvikling Stevns (LAG-midler) og Stevnsklubben for blinde og svagtseende.

- Lena Bjerrum Bach fra Frivillighedscentret og Stevns Handicap Forbund hjalp os, for der er jo FN-konventioner, der taler om blindes ret til at få informationer, forklarer han.

Der er mellem 25-30 blinde og svagtseende, som hver uge deler Jens Kierkegaards glæde ved at få læst lokalnyhederne op.

Det sker via en særlig cd-afspiller: Victor Reader, som populært kaldes Daisy. Navnet står for Digital Accessible Information System og er en international standard for digitale lydbøger, der også bruges af mennesker med læsehandicap.