Fra venstre: Formand DI Sydsjælland Klaus Rønholt, ejerne Boye Bo Nielsen og Kim Mach Andersen, BN-Plast Teknik og borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen. Pressefoto

Initiativpris fra DI til Stevns-virksomhed

Stevns - 07. december 2020 kl. 14:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

BN-Plast Teknik i Hårlev har været på en imponerende vækstrejse siden 2013. Ejerne og ungdomsvennerne Boye Bo Nielsen og Kim Mach Andersen har knækket koden til succes og det er ikke gået ubemærket hen. I foråret blev de var de således registret som såkaldt gazelle-virksomhed på Dagbladet Børstens liste, og nu har de modtaget DI Sydsjællands Initiativpris 2020.

BN-Plast Teknik fik overrakt initiativprisen på virksomhedens i Hårlev 4. december 2020. Ved overrækkelsen deltog borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen og formand for DI Sydsjælland, Klaus Rønholt.

- BN-Plast Teknik er et lysende eksempel på en virksomhed med initiativ og vækstambitioner, hvor man hele tiden har fokus på at udvikle sig. Samtidig har man været åben for at tilføre nye kompetencer og er bevist om, hvad der skal til, siger Klaus Rønholt formand for DI Sydsjælland.

BN-Plast Teknik har klaret sig flot gennem den nuværende coronakrise, hvor alle medarbejdere er blevet holdt i gang, og der har ikke været brug for lønkompensation til nogen.

- Vi er rigtig stolte af at modtage DI Sydsjællands Initiativpris, og det bekræfter bare, at vi er på rette vej. Står det til os, så fortsætter vi væksten og udviklingen af virksomheden, men det bliver i et tempo, hvor vi kan følge med. Næste mål er at blive iso9001-certificeret, lyder det fra både Boye Bo Nielsen og Kim Mach Andersen.

Historien bag succesen

Da direktør Boye Bo Nielsen i 2013 købte plastafdelingen ud af virksomheden Bagger-Nielsen ApS, var det fordi han så et potentiale i at udvikle plastafdelingen til noget større. På det tidspunkt beskæftigede virksomheden to personer. Boye investerede i maskiner, ansatte flere medarbejdere og fandt mere plads ved at flytte virksomheden fra Ølstykke til Hårlev.

- Jeg så muligheden for at udvikle plastafdelingen fra Bagger-Nielsen blandt andet ved at investere i flere maskiner. Siden opstarten i 2013 har vi løbende udbygget vores maskinpark, så vi kan løse mange forskellige typer af opgaver, samtidig med at vi har kapaciteten til at følge med efterspørgslen, siger Boye Bo Nielsen.

Otte medarbejdere

Virksomheden landede sidste år et resultat på 1,5 millioner kroner mod 860.000 kroner året før. Den beskæftiger i dag otte medarbejdere, og for to år siden købte Boyes ungdomsven Kim Mach Andersen sig ind i virksomheden. Det har tilført flere ressourcer, kompetencer og ikke mindst et delt ansvar i virksomheden. Boye er plastmager og Kim er sælger. De er med andre ord det perfekte makkerpar.

- I kraft af virksomhedens udvikling har der været behov for at tilføre nye kompetencer. Derfor er jeg rigtig glad for at Kim kom med ombord for to år siden. For hvis jeg skal have tid til at udvikle produkter og styre produktion, så er der behov at virksomhedens produkter bliver solgt, ligesom vi løbende skal følge op på vores kunder, siger Boye Bo Nielsen.