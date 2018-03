Ingen frivillige har efterkommet opfordringen til at passe den gamle rytterskole i Lille Heddinge efter, at Østsjællands Museum frasagde sig opgaven og overlod bygningen til Stevns Kommune. Foto: Erik Nielsen

Ingen vil hjælpe lokalarkiv på den gamle rytterskole

Da Østsjællands Museum sidste år opsagde driftsaftalen med Stevns Kommune om driften af Lille Heddinge Rytterskole, reagerede flere kommunalpolitikere med undren og beklagelse. Den historiske bygning ejes af Stevns Kommune, som tidligere i år har spurgt Stevns Lokalhistoriske Arkiv, om den vil påtage sig opgaven at formidle, hvordan de gamle rytterskoler fungerede frem til dannelsen af den danske folkeskole. I så fald ville kommunen selv stå for bygningens udvendige vedligeholdelse.

Arkivets bestyrelse greb opgaven, men betingede sig, at frivillige ville melde sig til at vise samlingen på rytterskolen frem - og måske genoptage den populære tradition med at holde en skoledag for turister og andre interesserede anno 1892 - det år, hvor rytterskolen lukkede. Bestyrelsen håbede især på at kunne tiltrække pensionerede lærere eller nogen fra lokalområdet omkring Lille Heddinge til at påtage sig opgaven.