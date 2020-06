Ingen sankthansfest i Havnelev i år

Normalt plejer menighedsrådet i Havnelev at stå bag et sankthansarrangement i Havnelev Kirke med efterfølgende spisning i forsamlingshuset, hvor hele selskabet derefter tager til Rødvig for at samles om det store bål på stranden. Dette arrangement er i år aflyst på grund af corona-krisen, oplyser menighedsrådet.