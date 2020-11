Ingen julestræsfest i Rødvig i år

Rødvig: Corona-krisen bliver ved med at kaste skygger. Rødvig G&I ser sig i den sammenhæng nødsaget til at aflyse en af foreningens højt elskede traditioner.

Det vil med andre ord sige, at årets juletræsfest - for såvel medlemmer som byens og omegnens borgere - ikke bliver til noget.

»Covid-19-situationen taget i betragtning er dette, det mest hensynsfulde at gøre, således at vi efterlever statsministerens ønske om at udvise samfundssind. Vi håber og vil kæmpe for, at vi kan have vores arrangement tilbage i 2021,« skriver Rødvig G&I på sin Facebook-side.