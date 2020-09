Modelfoto Foto: Per Christensen

Ingen ekstra penge til oprydning i tunge børnesager

Stevns - 08. september 2020 kl. 13:08 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der følger ikke ekstra penge med, når sagsbehandlingen af udsatte børn nu søges forbedret med en fremlagt udviklingsplan.

Læs også: Flere møder til socialrådgiverne men ikke flere penge til de tunge børnesager

Stevns Kommune fik efter to års genopretning stadig dumpekarakter af Den Sociale Task Force, da den inden sommerferien landede sin afsluttende rapport om sagsbehandlingen for udsatte børn og unge. Og det er set i det perspektiv, at der nu er lavet en udviklingsplan. Men der er altså ikke lagt op til, at der skal ekstra penge på bordet i forbindelse med de nært forestående budgetforhandlinger.

- Vi har jo allerede ansat ekstra socialrådgivere for en periode for at komme til bunds i sagerne. Og jeg mener, at pengene allerede er der til at udføre de opgaver, der her bliver peget på, siger formand Steen S. Hansen (S) fra Børn-, Unge og Læringsudvalget.

Han afviser i samme åndedrag, at der skulle være tale om en decideret spareøvelse på området.

I sidste uge vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen at sætte skatten op med ét procentpoint blot for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau uden nye udgifter.

