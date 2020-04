Ingen Stevns Jernmand i år

Den populære Stevns Jernmand skulle være afviklet for syvende år i træk søndag 28. juni, men det har coronaens indtog sat en stopper for.

I sidste uge meddelte arrangøren, Køge Tri, at de ville sunde sig og se på en mulig ny dato, og det skulle ske på et møde i aftes med løbsleder Torben Karlshøj i spidsen.

- Der var grønt lys fra havnen i Rødvig, men det er nok lidt for sent i forhold til vandtemperaturen. Det skal være 13 grader, før det er tilladt at gennemføre et stævne, siger Torben Karlshøj.