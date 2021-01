Artiklen: Indsatsleder forulykkede under udrykning

En indsatsleder fra ETK Brand og Redning i Køge forulykkede onsdag formiddag under en udrykning, da han var på vej til Store Heddinge på grund af en alarm vedrørende en læk på en gasledning.

- Indsatslederen er ved at blive undersøgt nærmere, men de første meldinger lyder, at der kun er sket skade på bilen. Indsatslederen har det efter omstændighederne godt, siger Søren Rasmussen, der er beredskabschef for ETK Brand og Redning, da sn.dk kontakter ham.