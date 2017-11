Modelfoto

Indsamling til Kirkens Korshær

Stevns - 25. november 2017 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag går et hold indsamlere på gaden for at samle penge ind til Kirkens Korshær sociale arbejde. Indsamlerne mødes i genbrugsbutikken i Strøby Egede kl. 10. Alle er velkomne til at give en hånd med og møde op. Indsamlingen slutter kl. 16.

Rita Hansen fra Kirkens Korshærs genbrugsbutik opfordrer alle til at tage godt imod indsamlerne.

- Vi håber, at vores arbejde bliver overflødigt, men indtil videre lader behovet desværre kun til at stige. Et varmt bad, en seng at sove i og et medmenneske, der lytter - ting, som de fleste af os betragter som en selvfølge, er stort for nogle af vore medmennesker. Vi yder støtte til børn og familier, hvor flere mødre, fædre og børn beder om mad. Som udsat familie kan man henvende sig syv steder: Århus, Ålborg, Herning, Silkeborg, Nordborg og to steder i København Desuden har Kirkens Korshær også varmestuer, herberger, uddeling af soveposer og familiestøttende arbejde, siger hun.

Kirkens Korshær blev startet i 1912 og har hjulpet hjemløse, fattige, ensomme og udsatte mennesker i Danmark lige siden. Sidste år gennemførte Kirkens Korshær sin første landsindsamling siden 1933, hvor danskerne tog positivt imod indsamlerne rundt om i landet. Her lykkedes indsamlerne i Strøby Egede at få lidt over 12.000 kroner i bøtterne.