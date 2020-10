Indbrudstyve forsvandt gennem soveværelset

Et indbrud har fundet sted i en husstand på Egelundsvej i Strøby Egede, hvor der er tydelige mærker efter en genstand, der har brudt et vindue til boligens stue op. Herefter har der været adgang til alle rum, hvor skuffer og skabe er blevet gennemrodet.

Indbrudstyven(e) er forsvundet igen igennem soveværelset, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på sin døgnrapport, hvor man også kan konstatere, at der endnu ikke er et overblik over, hvad der måtte være stjålet.