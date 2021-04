Indbrudstyv gik tomhændet fra landejendom

En landejendom på Elverhøjvej ved Hellested, som ejeren er ved at renovere, har haft besøg af uindbudte gæster. Det oplyser politiet på sin døgnrapport, hvor det beskrives, at indbruddet har fundet sted ved at listerne til en rude i terrassedøren i hovedhuset er fjernet, så man har kunnet få adgang til huset.