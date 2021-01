Indbrudsforsøg i Nordmarken

En beboer på Nordmarken i Hårlev anmeldte søndag, at ukendte gerningsmænd har forsøgt at bryde ind i huset mellem lørdag kl. 0.00 og søndag kl. 14.30. Flere døre er forsøgt brudt op, og ved hoveddøren ses brudmærker. Det er dog ikke lykkedes at komme ind i huset, og der er intet meldt stjålet. Anmelderen oplyser at have været hjemme i hele perioden.