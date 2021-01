Indbrud på Lyøvej i Hårlev

En villa på Lyøvej i Hårlev har haft indbrud lørdag mellem kl. 13.00 og 22.10. Tyven er kommet ind i huset via opbrudt vindue, hvor der var opbrudsmærker. Der var tegn på færden i villaens soveværelse og badeværelse, idet skuffer og skabe fremstod åbne og gennemrodet. Der var ved anmeldelsen sent lørdag aften ikke noget overblik over stjålne genstande.