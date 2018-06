Indbrud med stort udbytte

Det gik voldsomt ud over beboerne på en ejendom på Enderslev Overdrev, som fredag mellem kl. 15.00 og 22.45 har været udsat for indbrud. En havedør er brudt op, og ruden i døren er knust. Der er spor af færden i stuen, køkkenet og soveværelset.

Listen over stjålne genstande omfatter to stole i sort læder, en lænestol i sort stof, to spanske stole, en sort racercykel, et hæve-sænke sofabord i sort, to Sonos-højttalere i grå, en lampe, to pendeller, 12 spisebordsstole samt diverse dykkerudstyr.