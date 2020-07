Indbrud i våbenskab

En ejendom på Holtug Linievej har haft indbrud. En nøgle som lå i en skuffe i stuen er fjernet - og derefter anvendt til at åbne et våbenskab. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser dog på deres døgnrapport, at ingen våben i skabet er stjålet. Og det ser heller ikke umiddelbart ud til, at der er forsvundet noget andet fra huset.