Indbrud i landejendom

En ejendom ved Stevns Landevej har haft indbrud mellem søndag 14. juni og søndag 21. juni. Et vindue til badeværelset er brudt op, og der er spor af færden i hele huset. Der er intet overblik over, hvad der er stjålet - dog er der anmeldt tyveri af dieselolie fra et udhus på ejendommen.