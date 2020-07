Indbrud i café på fiskerihavnen

Caféen i den blå bådebyggerhal på fiskerihavnen i Rødvig har haft besøg af ubudne gæster. Ifølge politiets døgnrapport var det en ansat, der opdagede indbruddet, hvorefter politiet blev underrettet. Der var tegn på, at der havde været rodet rundt i tingene på et kontor - uden der var stjålet noget der. I selve caféen stod en pengekasse med mønter, som var tømt for indhold.