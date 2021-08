Michael Føhns - kasserer i Snurretoppen - modtog årets frivilligpris for at have »sat sig selv til side« og gjort en stor indsats for andre. Foto: Henrik Fisker

Ildsjæl i Snurretoppen får frivilligprisen

Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter modtog syv-otte indstillinger om, hvem der skulle have årets frivilligpris, men blev enig om at tildele den til Michael Føhns. Han takkede rørt for æren, da han fik overrakt blomster og et diplom af borgmester Anette Mortensen og centrets formand Johnny Andersen.

- I år er jeres arbejde mere aktuelt end nogensinde før. Det har absolut ikke været nemt at være frivillig på det seneste - til rigtig stor gene for alle os, der sætter pris på det frivillige arbejde. Men hvordan skulle det være muligt at vende tilbage til det normale liv, hvis vi ikke havde det frivillige arbejde? Når jeg ser, at vi har over 200 foreninger i Stevns Kommune, bliver jeg både glad og rigtigt trist. For det har været nødvendigt at inddrage sportshaller til test- og vaccinationssteder, og det har sammen med restriktionerne betydet indskrænkede aktiviteter. Vi har på rådhuset modtaget mange henvendelser fra folk, der gerne snart vil i gang igen. Fantasien bliver sluppet løs - det pibler frem med gode ideer. Det er ikke sjovt at sige nej til de mange frivillige i foreningerne, men vi glæder os over, at vi nu går mod lysere tider, sagde hun.