Ild i villa blussede op igen

Brandfolk måtte onsdag igen rykke ud til en brand i en villa på Overdrevsvej i Store Heddinge.

Ilden var blusset op igen, så redningsmandskabet blev alarmeret kort efter klokken 17.

- Der var vist tale om noget efterslukning, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Et ægtepar blev tidligere på dagen evakueret fra villaen. Det blev i ambulance bragt til skadestuen for at blive tjekket for røgforgiftning.

Det vides endnu ikke, hvordan branden i villaen er opstået.