Idømt bøde for at købe receptpligtig medicin i udenlandsk webbutik

Et receptpligtigt lægemiddel, som virker angstdæmpende og afslappende, var omdrejningspunktet, da en 46-årig mand stod foran en dommer ved Retten i Roskilde. Manden havde ulovligt erhvervet sig zopiclone via en butik på internettet.

En 46-årig mand er ved Retten i Roskilde blevet idømt en tillægsbøde på 7.500 kroner samt konfiskation af 90 såkaldte zopiclone-tabletter - ud over et tidligere udstedt bødeforlæg på 3.000 kroner. Han er dømt for at have købt det receptpligtige lægemiddel via en udenlandsk netbutik. Og det er ulovligt at erhverve sig midlet på den facon. Der skal en recept til for at købe og bruge zopiclone, der bruges til patienter for at give en afslappende effekt og dæmpe angst.