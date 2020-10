Stevns Bibliotekerne og Stevns Frivillighedscenter (billedet) aflyser sit planlagte idétræf i næste uge, hvor unge og ældre skulle mødes for at nedbryde fordomme om hinanden. Foto: Erik Nielsen

Idétræf for unge og ældre aflyst

Stevns Bibliotekerne og Stevns Frivillighedscenter havde planlagt et idétræf i Hårlev onsdag 21. oktober, hvor unge og ældre skulle mødes for at nedbryde fordomme om hinanden.