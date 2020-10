Elo Ellis Olsen var nummer 502 i rækken af stevnsborgere, som valfartede til apoteket i Store Heddinge for at blive vaccineret. Foto: Klaus Slavensky

I kø for at få et lille prik på apoteket

Stevns - 15. oktober 2020 kl. 14:57 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

På Stevns Apotek i Store Heddinge har apoteker Arjang Mehrdad og hans medarbejdere travlt med at vaccinere, og ved redaktionens afslutning havde over 500 stevnsboere været forbi og fået et stik.

- Det er en ekstraordinær situation, og det er en samfundsopgave, som vi gerne varetager, fortæller Arjang Mehrdad, der oplyser, at foruden ham selv er fem fra apotekets personale blevet uddannet som vaccinatorer.

Stevns Apotek får forsyninger fra Statens Serum Institut, og man kan komme ind fra gaden uden at bestille tid.

Men da apoteket naturligvis overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer med afstand og håndsprit, kan der kun komme 10 kunder ind på apoteket ad gangen.

Apoteket i Store Heddinge åbnede nye lokaler på Nytorv i marts i år, og apotekerens nytænkning med at etablere to separate rum har vist sigt at være rettidig omhu.

- På en uge steg antallet af vaccinationer fra 350 til over 500 og er nu steget til over 760, så vi har travlt, forklarer Arjang Mehrdad, der uddybende beretter, at flertallet får influenza-vaccination, og resten vaccineres også mod pneumokokker.

- Den årlige influenzavaccination gælder et år, men den anden rækker i seks år, oplyser han.

Apoteker Arjang Mehrdad har tidligere slået fast, at han gerne vil vise apotekets gode vilje og intention om at sikre en optimal sundhedsydelse til borgerne på Stevns. Tilbuddet om den højaktuelle vaccination viser, at disse intentioner opfyldes.

Servicen med vaccination gælder fra 1. oktober i år til 15. januar 2021 og er gratis for alle over 65 år samt for kronisk syge, som f.eks. astmapatienter. På grund af mangel på vacciner har Sundhedsstyrelsen bedt apotekerne stoppe med tilbud om vacciner til andre med egenbetaling og gruppevaccinationer for begge vacciner.