Hvornår ryddes de kommunale veje?

Hvis kommunen skulle rydde overalt på én gang, ville det kræve en alt for stor mængde mandskab og udstyr.

Klasse 2-veje er de sekundære veje og stier med afgørende betydning, som fører ind til byområderne, større boligveje, pladser, offentlige bygninger/institutioner mv. Det er typisk her den kollektive trafik kører. Vi kører mellem kl. 3.00 og 23.00.

Klasse 3-veje er veje og stier med mindre betydning for den lokale trafik. Det er typisk boligveje. Vi kører kun i begrænset omfang ved kraftigt snefald, og kun mellem kl. 7.00 og 15.00 på hverdage. Det betyder i praksis, at vi kun sjældent kommer forbi her.