Hvorfor skal vi beskytte kysten netop nu?

Spørgelysten var stor i Facebook-tråden, da Stevns Kommune onsdag aften holdt møde om kystbeskyttelse af Strøby Egede-området.

- Jeg ønsker ikke at skabe et billede af, at vi befinder os på en brændende platform. Men alle bør notere sig, at vi i fremtiden har en betydelig risiko for en oversvømmelse af et stort område i Strøby Egede og ved Strøby Ladeplads. Ingen kan sige, hvornår det sker, men det er rimeligt sikkert, at det sker, når vi ser historisk og statistisk på det, lød svaret fra Stevns Kommunes kyst- og klimamedarbejder, da en mødedeltager spurgte, hvorfor det er nødvendigt, at fokusere på kystbeskyttelse netop nu.