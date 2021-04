Hvordan skal vi bo på Stevns?

Stevns - den grønne bosætningskommune, lød engang et slogan for kommunen. Og befolkningstallet stiger i øjeblikket - primært fordi der flytter flere til Stevns end ud af kommunen.

Men hvordan skal de nye borgere - og alle dem, der bor der i forvejen - leve og bo i fremtidens kommune? Og giver det overhovedet mening at tale om én bestemt boligform, eller er svaret netop, at mangfoldigheden i boliger er det bedste trækplaster?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som diskuteres netop nu som en del af Stevns Kommunes kommende boligpolitik. Frem til onsdag 11. maj kan borgerne komme med input til, hvad der skal stå i den boligpolitik, som Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage inden sommerferien. Og onsdag kl. 19.00 holder kommunen et virtuelt borgermøde på sin Facebook-side.

Stevns Kommune har optaget seks små film - én til hvert tema. De seks film vises i forbindelse med borgermødet og vil efterfølgende være tilgængelige på kommunens hjemmeside. I filmen deltager formand for Plan, Miljø & Teknik Flemming Petersen sammen med Line Krogh Lay, der var formand for det midlertidige verdensmålsudvalg. Det var dette udvalg, der anbefalede Kommunalbestyrelsen at give Stevns en boligpolitik - en anbefaling, som blev vedtaget allerede for et år siden.