Hvem skal holde øje med Klar Forsyning?

Stevns: Fra den 4. til den 10. december har du mulighed for at få indflydelse på spildevandsområdet i Stevns Kommune. Her holder det overordnede selskab, Klar Forsyning nemlig forbrugervalg, hvor man kan være med til at pege på, hvem der skal være »borgernes vagthund« i bestyrelsen. Klar Forsyning er et fælles forsyningsselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner - og bestyrelsen er dermed rykket »langt væk« fra den enkelte borger. Men nu har man altså muligheden for at bestemme, hvilke lokale repræsentanter, der skal sidde med ved bordet i den overordnede bestyrelse.