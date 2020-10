I 2017 overrakte John Dalsgård Jensen handikapprisen til holdet bag Stevns Lydavis - her repræsenteret af Liselotte Kannik-Marquardsen. Hvem skal have prisen i år - det indkalder Handikaprådet nu forslag til. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Hvem skal have handikapprisen?

Hvem skal have handikapprisen?

Som tidligere år kan alle indstille kandidater til prisen. Det sker ved at udfylde en formular på kommunens hjemmeside: stevns.dk, hvor man også læse mere om kriterierne for at modtage handikapprisen.