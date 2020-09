Hvem skal have Stevnsprisen?

Erling Boutrup Nielsen var tilbage i 1993 den første til at modtage Stevnsprisen. Han modtog prisen for sit store arbejde for idrætten, herunder 25 års arbejde i Sydstevns Gymnastik og Idrætsforenings bestyrelse.

Iblandt prismodtagerne er Grethe Fischer, som i 2009 modtog Stevnsprisen for gennem 20 år at have stået i spidsen for Stevns Amatørscene. Herudover modtog hun prisen for at spotte nye talenter og have været med til at gøre det stevnske kulturliv rigere med positiv indflydelse på integration.