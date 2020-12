Artiklen: Hvem kan fritages for brug af mundbind/visir?

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir (lovens § 3).

I lovens paragraf 4 står der, at mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

Under kortvarig indtagelse af mad og drikke (hvis man vel at mærke må spise/drikke der, hvor kravet er gældende).

Under indtagelse af medicin.

Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.