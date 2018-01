Paolo Nani henrykkede sit publikum med en kraftpræstation af en forestilling, da han gæstede Stevns Teaterforening tirsdag aften. Hvorfor ikke lave en forestilling for stevnske skoleelever med ham, spørger artiklens forfatter. Foto: SIMONA

Hvad blev der af den årlige teaterforestilling i skolen?

Stevns - 14. januar 2018 kl. 06:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt skidt kan det ikke være. I hvert fald var det svært at spore nogen form for krisestemning forleden aften, da Stevns Teaterforening havde inviteret sine medlemmer på aftensmad - for egen regning - til en snak om, hvad der skal til for at få flere til at gå i teatret. Det skriver DAGBLADET.

Skal bestyrelsen gå efter en bestemt type forestillinger i stedet for at satse alsidigt? Er der for mange tilbud på en sæson? Og hvordan lokker man flere yngre til at komme og se forestillingerne?

Spørgsmålene var mange, og det var meningerne også. Men der var ikke rigtig nogen, der var utilfredse - og da bestyrelsen havde redegjort for næste sæsons program, der indeholder lige så mange forestillinger som i indeværende sæson, reagerede de fremmødte medlemmer i Snurretoppens Røde Palæ med at klappe.

Nu kan man sikkert med god ret hævde, at det nok var de trofaste medlemmer og teatergængere, der havde taget imod indbydelsen til tapas og debat. De utilfredse, som ikke kommer til forestillingerne, blev sikkert også væk denne aften.

Bestyrelsen præges af en vis aldringskurve i opadgående retning, men det afbødes dog af flere yngre kræfter, der blev valgt på sidste års generalforsamling, så med Lene Vestergårds ord er der »et spirende generationsskifte på vej«.

Det var dog ikke fra den kant, at ét af de gennemgående temaer i debatten blev formuleret. Det kom fra Hans Christian Rasmussen, der bl.a. er tidligere børneudvalgsformand.

- Efter valget er der forhåbentlig kommet en lidt normal kommunalbestyrelse. Hvad med at få den til at afsætte nogle penge til kommende teaterforestillinger for børn, foreslog han.

Teaterforeningen har i forvejen en række børneforestillinger, som dog mest retter sig mod de mindste, som ikke er startet i skole endnu. Når børnene bliver ældre, er det, som om de taber interessen for at se teater.

Lene Vestergård bekræftede, at det er svært at lokke større børn og unge i teatret.

- Et af problemerne er helt sikkert, at skolerne ikke selv arrangerer teaterforestillinger mere. Det er egentlig underligt, for folkeskolereformen skulle jo netop brede undervisningen ud og inddrage det omgivende samfund, sagde hun.

Flere tilstedeværende lærere på møde kunne bekræfte, at den årlige teaterforestilling med eleverne er forsvundet. Enten er der ikke timer til at lave skoleteater, eller også prioriteres lærernes kræfter og pengene på noget andet. En oplysning, der blev beklaget fra flere sider.

- Det er synd for børnene, at de ikke får lov at udvikle deres kreative sider på at lave skoleforestillinger. Måske kunne det få dem til at gå noget mere i teatret, mente en kvindelig tilhører.