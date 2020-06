To af ?Fiskerpigerne?, Inge Marie og Linda, samt Inge Maries ægtefælle Erik, som her nyder en tår kaffe foran Fiskerhuset. Fotos: Rikke Michael Hansen

Husflid i Fiskerhuset længe leve

Normalt deler Fiskerpigerne huset med de to pensionistforeninger i Boestofte og Store Heddinge, som plejer at udstille deres husflidsarbejder i hele juli måned. Men grundet situationen med corona, har pensionistforeningerne i år meldt fra. Derfor vil det sommeren igennem være Fiskerpigernes håndarbejder, som udstilles i det gamle hus.

- Det var vist engang i 1980'erne, jeg kan ikke huske præcis, hvilket år det var, men de var ti piger, og de kaldte sig Fiskerpigerne, fordi huset jo hedder Fiskerhuset, fortæller Inge Marie, der sidenhen er blevet en af Fiskerpigerne. Hun kan også oplyse, at pensionistforeningerne har udstillet i huset i endnu flere år.

Aase lever ikke længere, men hendes to sønner, Lars og Leo, der bor i Magleby, står for fuglehusene og forskellige træskærerarbejder, såsom sprællemandsfigurer, køkkenrulleholdere og støvleknægte. Julenisserne har Ellen fra Frøslev lavet, Alma fra Haslev udstiller sin keramik, det er Birte, som kan kunsten udi quilling (quilling er papirstrimler, der bliver rullet op i spiraler på en guillingpen og med lim sat sammen til små figurer, red.), patchwork-arbejderne har Kirsten fra Karise stået for, ægteparret Linda og Georg fra Rødvig kommer med både træskærerarbejde, kurve og smykker, mens Inge Marie, der er også fra Rødvig, har perle- og kniplingsarbejder med.