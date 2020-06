Husejer står til sigtelse for brug af ukrudtsbrænder ved nu nedbrændt stråtækt bygning

Midt- og Vestsjællands Politi anser det med overvejende sandsynlighed, at ukrudtsbrænderen kan være årsagen til brandens opståen, og vurderer i øvrigt, om der måtte være grundlag for at sigte den 45-årige for manglende forsigtighed ved brugen af ukrudtsbrænderen.