Artiklen: Hunde dræbte kaniner: Hundeejer frakendt retten til at have med hunde at gøre

Det har siden 2015 udløst hele otte bøder, hvor den mindste var på 3.000 kroner og den højeste på 25.000 kroner. Nu har hundeejeren så været en tur for retten i Roskilde, som har idømt ham endnu en bøde. Denne gang på 10.000 kroner. Samtidig er han dog frakendt retten til at beskæftige sig personligt med hunde for bestandigt. Det vil sige, at han hverken må eje, besidde eller passe hunde fra dommen er afsagt 11. november og ud i fremtiden.

