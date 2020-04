Hul i jorden til salg?

Restauranten lukkede for mange år siden, og selve bygningen blev jævnet med jorden omkring juletid 2018. Herefter var det planen, at der skulle opføres fem lejeboliger i et 8,5 meter højt etagebyggeri. Men projektet stødte ind i problemer med lokalplanen og flere naboklager, og indtil nu er det eneste, der er tilbage på grunden, hvor Restaurant Ægir lå engang, et stort og dybt hul.