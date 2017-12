Se billedserie Hotel Klintely åbner i påsken 2018. Søndag var der åbent hus, hvor man kunne høre lidt om projektet i et stort kuppeltelt foran den gamle skolebygning, der er ved at blive bygget om til hotel. DAGBLADET kiggede forbi efter at have besøgt julemarkedet for de kræsne lidt længere nede ad Højerup Bygade. Foto: Erik Nielsen

Hotelprojekt helt ud til Verdensarven

Stevns - 13. december 2017

Over 1000 mennesker kørte søndag eftermiddag gennem Højerup for at komme ned til Højeruplund og deltage i julemarkedet for de kræsne. Lige over for gadekæret kunne de konstatere, at der foregår noget i den gamle skolebygning lige over for gadekæret.

»Klintely Hotel« stod der på et skilt sat op til lejligheden, hvor det også fremgår, at hotellet åbner til påske i 2018. Uden for den gamle bygning, der i øjeblikket er ved at blive bygget om, var der sat et stort kuppeltelt op, hvor der blev budt ind til »åbent hus«.

Det benyttede DAGBLADET sig af på turen hjem fra julemarkedet, ligesom flere andre kiggede forbi til et glas gløgg og en snak om det nye hotelprojekt, som åbenbart skal etableres i de gamle skolebygninger, der ligger på hjørnet af Højerup Bygade og Hærvejen lige over for byens idylliske gadekær.

I CVR-registret er det Pelle Estelle Caroline Möller, der står registreret som projekt-ansvarlig for Klintely Hotel, og hun har tidligere på året forsøgt sig med at starte en café og restaurant op i den gamle mølle i Lille Heddinge.

- Vi fandt hurtigt ud af, at Lille Heddinge ikke var stedet at satse på. Så da denne mulighed bød sig på denne adresse i Højerup, så var det dette her, som vi satser på, sagde hun på sit modersmål: svensk til den lille forsamling, der ud over DAGBLADET havde taget imod invitationen til at kigge ind til det »åbne hus«.

Da hotellet endnu er under opbygning, så foregik det dog i det opstillede telt foran bygningen, og avisen blev inviteret til at kigge forbi til en rundtur og en snak, når lidt mere er klar inden døre.

Ud over snakken fik gæsterne hos projektmageren i Højerup også en kupon til at tage med sig hjem om det kommende Klintely Hotel. Her står der:

»Klintely Hotel. Åbner til påske 2018. Hvis du vil have bryllup eller konfirmation, kan I leje vores pavillon på terrassen med mulighed for overnatning. Vil du holde en polterabend, kan du komme og nyde vores spa bad i haven. Om du har venner på besøg, kan de sove hos os. Det er med denne kupon muligt at reservere en overnatning, og samtidig har du chancen for at vinde et gratis ophold. Velkommen til os på Klintely Hotel, pladsen for mennesket med store visioner. Adresse: Hærvejen 6, 4660 Højerup, Stevns Klint. E-mail: klintely.hotel@gmail.com. Telefon 26499826. Du kan finde os på booking.com«