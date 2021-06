I september 2020 købte Horisonten det gamle apotek i Store Heddinge med henblik på at indrette det som hotel. På billedet ses forstander Paw Koch sammen med daværende bestyrelsesformand Hans Christian Rasmussen og næstformand Nille Skalts. Foto: Henrik Fisker

Hotelprojekt er udsat et halvt år

Stevns - 14. juni 2021 kl. 08:20 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Planerne om at åbne et hotel i det gamle apotek på Algade i Store Heddinge består, men åbningsdatoen er udsat med omkring et halvt år. Da købet af bygningen blev offentliggjort sidste efterår, var planen, at overnatningsstedet skulle stå klar til turistsæsonen i 2021, men nu skyder Horisonten STU i stedet efter at åbne i december.

Det har to årsager, oplyser forstander Paw Koch.

- Dels er sagsbehandlingen omkring ombygningstilladelsen trukket længere ud, end vi havde regnet med. Dels kom købet af Godset på Korsnæbsvej ind over og har taget tid og kræfter. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om, at vi nu koncentrerer os om at blive færdige med at gøre klar derude, så de første unge kan flytte ind 1. august, siger han.

Samtidig ser han fremkomsten af Godset som et bidrag til, at hotellets morgenmadsrestaurant får en ny dimension:

- Det har et dobbelt formål, hvis vi kan servere grønsager og nylagte æg af egen produktion til gæsternes morgenmad. Dels er det altid et godt brand at kunne sætte lokale råvarer på bordet, dels vil det give de unge på Godset en personlig stolthed at vide, at de skal levere mad til gæsterne på hotellets restaurant, siger Paw Koch.

Helene Alsbjerg - der er projektkoordinator på Horisonten - ser ligeledes et potentiale i samspillet mellem Godset og hotellet:

- Det er udsatte og sårbare unge, som vi har med at gøre. Hvis de kan få lov at dyrke grønsager og passe høns med en god fortælling, så er det ikke bare noget, de leger. Så har de lagt deres visitkort på morgenbordet og dermed styrket deres personlige identitet, siger hun.