Horisonten har givet købstilbud på Store Heddinge Vandrerhjem

Stevns - 12. juni 2020 kl. 17:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Købstadens gamle vandrerhjem kan stå over for en forvandling, når Stevns Kommune efter planen fra nytår 2021 trækker sig ud af driften. Vandrerhjemmets bestyrelse har i april modtaget en ansøgning med et købstilbud fra Horisonten STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), der ønsker at overtage driften af vandrerhjemmet.

Ideen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, hvor den nuværende stab af fastansatte medarbejdere fortsætter og assisteres af primært tidligere elever på Horisonten, der står til eller er gået på pension.

- Vi har lavet et meget gennemarbejdet projekt, der ligger lige til højrebenet for vores koncept. Det gælder om at skabe beskæftigelse til en gruppe af unge, som ikke på anden måde kan få fødderne inden for på arbejdsmarkedet, siger Paw Koch, der er forstander på Horisonten STU.

Skal godkendes politisk Det er Horisonten STU, der selv vælger at gå ud med nyheden om sine planer endnu inden, at de formelt er godkendt. Sagen bliver efter det oplyste sat på dagsordenen, når Kommunalbestyrelsen mødes onsdag 24. juni. Kommunen ejer grunden og har hidtil benyttet vandrerhjemmet som base for sine beskæftigelsesaktiviteter, men sidste efterår besluttede AET-udvalget (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme) at flytte denne virksomhed væk fra vandrerhjemmet. Synspunktet var, at det ikke er foreneligt med kommunens arbejde at drive kommerciel virksomhed, som et vandrerhjem også er.

For at en handel med vandrerhjemmet skal falde på plads, kræver det, at Kommunalbestyrelsen frasiger sig sin forkøbsret til bygningerne, som Horisonten STU nu har budt på. Det burde, ifølge Paw Koch, være en formssag, da kommunen netop har ønsket at trække sig ud af vandrerhjemmet som kommerciel virksomhed.

»Socialøkonomi er godt nok en smuk tanke, men vi vil også skabe en rentabel forretning på vandrerhjemmet. Vi vil drive stedet som kommercielt vandrerhjem. Vores unge ved godt, om deres indsats faktisk har en værdi. Bl.a. derfor skal vandrerhjemmet være profitabelt og i vækst og trivsel som virksomhed«, understreges det i ansøgningen.

Det hedder videre, at Horisonten har en »klar forretningsplan og ideer til oplevelsesøkonomiske initiativer, som skal skaffe mange flere kunder«.

Støtteerklæringer Ansøgningen er bilagt en række støtteerklæringer fra offentlige og private virksomheder, der i givet fald gerne vil samarbejde med et vandrerhjem drevet af Horisonten. Blandt dem er Verdensarv Stevns, Rødvig Ferieby, Stevns Naturcenter m.fl.

- Om tre år har vi etableret et Center for Helhedspædagogik, hvor vores unge indgår som en integreret del af turismestrategien på Stevns, siger Paw Koch.

Han tilføjer, at modellen allerede er gennemprøvet med stor succes på Rønde Vandrerhjem på Djursland, der drives på samme måde.

DAGBLADET har forelagt nyheden om ansøgningen fra Horisonten STU for udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K). Han bekræfter, at ansøgningen er modtaget og skal til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen, men ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere udspillet.