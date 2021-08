Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Hop i havet - i plutte til halsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hop i havet - i plutte til halsen

Stevns - 20. august 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

Sådan lyder overskriften, når Danmarks Naturfredningsforening på Stevns arrangerer Hop i Havet fra Grundejerforeningen Lemgaardens badebro, Kystvejen 194A i Strøby.

Det sker på søndag 22. august, hvor danskere i hele landet sammen med Danmarks Naturfredningsforening hopper i havet for at sætte fokus på den hårdt pressede havnatur og for at kræve bedre beskyttelse af havet. Den kollektive dukkert skal skubbe på for politisk handling forud for forhandlingerne om en ny havplan

Den lokale DN-forening på Stevns vil - ud over at agitere for, at vi alle skal begynde at tage vare på vores fælles hav før det er for sent - også demonstrere imod dumpning eller såkaldt klapning af slam - også kaldet plutte - fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

Aktionen finder sted mellem kl. 15 og 17.

Man er velkommen til at tage badetøj på og hoppe i havet sammen med de andre deltagere.

Mødestedet er badebroen over for Lemgaardsvej. Parkering kan ske på parkeringspladsen i det fredede område Lunden lige øst for badebroen.